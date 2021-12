Reggio Calabria, flash mob natalizio all’Istituto San Vincenzo de’ Paoli

24 Dicembre 2021 12:35

I ragazzi dell’Istituto San Vinezo de’ Paoli organizzano un flash mob per Natale: un forte segno di umanità e speranza per una “scuola in uscita” verso la città

Una scuola in uscita. È questa l’originale iniziativa che gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria hanno messo in atto nella tarda mattinata del 23 dicembre. Un flash mob, lungo la via Arcovito, adiacente al Tribunale di Piazza Castello, che aveva l’obiettivo di “portare” la scuola fuori dagli edifici. In un periodo di restrizioni e chiusure, la scuola ha voluto porgere al mondo esterno, alla città di Reggio, i più sinceri auguri di buon Natale e buon anno. Le suore della Carità, i docenti, gli alunni e i genitori si sono ritrovati personalmente lungo le strade del centro condividendo un momento di sincera umanità e di speranza. Tanti sono stati i sorrisi e tanti gli auguri affinché la situazione pandemica possa velocemente migliorare.

La scuola in uscita, così come la “Chiesa in uscita” tanto voluta da Papa Francesco, si è resa dunque protagonista di un momento importante di condivisione, a dimostrazione dell’importanza del mondo scolastico, in un periodo di tensione ed incertezze.

