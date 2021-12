Reggio Calabria, l’11 dicembre la proiezione del film e la presentazione del libro “Voci dal silenzio”

10 Dicembre 2021 12:31

Sabato 11 dicembre, presso la sede del Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop di Reggio Calabria, verrà effettuata la proiezione del docufilm e la presentazione dell’omonimo libro “Voci dal silenzio”

Sabato 11 dicembre alle ore 17.30, presso la sede in Reggio Calabria Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto incontra Joshua Wahlen regista e autore, insieme ad Alessandro Seidita, del docufilm “Voci dal silenzio” (2018) e del libro omonimo pubblicato da TEA nel novembre 2021.

Gli autori del docufilm “Voci dal silenzio” hanno viaggiato lungo la penisola per raccontare l’esperienza eremitica contemporanea, raccogliendo la testimonianza di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso di solitudine e silenzio. Successivamente alla realizzazione del film Wahlen e Seidita hanno voluto dare voce anche a quelle testimonianze che non avevano trovato spazio nel film attraverso la pubblicazione di un libro dal titolo omonimo che sarà presentato nel corso dell’incontro.

“Il viaggio nel silenzio e nella solitudine non è una fuga dalla realtà ma è un rientrare in se stessi, interrogare il cuore, interrogare le filosofie, interrogare i grandi testi di senso dell’umanità. La solitudine è il luogo della tua gestazione a uomo: se non entri nella solitudine, nel silenzio, nell’interrogare il desiderio, nel voler emergere alla luce di questo desiderio, che è la vita buona, che è la nostalgia d’infinito, si rischia di essere degli uomini costruiti dagli altri, alla fine infelici”. Spiega Giancarlo Bruni.

Joshua Wahlen – Nato nel 1983, si laurea al D.a.m.s. di Palermo. Durante gli studi cura mostre d’arte contemporanea e redige testi critici per rassegne internazionali di musica classica. Nel 2010 si specializza in tecniche audiovisive a Torino e consolida il sodalizio artistico con Alessandro Seidita, con il quale firmerà gran parte dei propri lavori.. In Sicilia realizza i primi due documentari: Viaggio a Sud, indagine in Sicilia (2014), ritratto inquietante di una terra sospesa tra antiche visioni e radicate amarezze, e Corrispondenze (2016), poema visivo sul tema della libertà realizzato con la collaborazione dei detenuti del carcere di Noto e Franco Battiato.

Nel 2017 attraversa ancora una volta la penisola per incontrare gli eremiti del nostro territorio. Da questa ricerca sul campo prende forma Voci dal Silenzio, opera che entra a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival nazionali e internazionali riscuotendo numerosi riconoscimenti e una grande attenzione da parte del pubblico..

Conversa con l’autore Angela Curatola.

Per partecipare all’evento è richiesto l’uso della mascherina e per accedere alla sede del Circolo il possesso del green pass.