Reggio Calabria: “alle lamentele seguano proposte”. Falduto risponde a Brunetti: “domani riconsegneremo il documento con le nostre idee” [FOTO]

6 Dicembre 2021 18:44

Il noto imprenditore reggino Giuseppe Falduto ha risposto al Sindaco facente funzioni Brunetti, che oggi ha commentato la manifestazione da lui guidata sabato mattina

“Va dato ascolto anche alle lamentele, probabilmente legittime, che arrivano dalla città, ma mi auguro che a questo segua una proposta. Che la manifestazione si sia ridotta a dire che sabato e domenica Palazzo San Giorgio deve restare aperto, lascia il tempo che trova”. Lo ha detto questa mattina il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti che, presentando la nuova Giunta in conferenza stampa, ha così commentato la manifestazione di sabato a Piazza Italia guidata da Giuseppe Falduto.

E proprio l’imprenditore reggino, in risposta a queste parole, ha voluto replicare con un post su Facebook: “domani riconsegneremo al nostro Sindaco facente funzioni, le proposte che abbiamo più volte presentato alla vecchia Amministrazione, sperando che la nuova le prenda in considerazione”. Le proposte, dunque, ci sono, già da tempo, e Falduto confessa di averle già presentate all’Amministrazione Falcomatà un anno fa, senza grossi riscontri. Adesso farà lo stesso con Brunetti, sperando che l’esito sia diverso. Queste proposte, tra l’altro, sono redatte in un documento di ottobre 2020, dal titolo “Le proposte di ‘buonsenso’ per la città di Reggio Calabria”. Riguardano appalti, raccolta rifiuti, decoro urbano, periferie, sistema fiscale, tema evasione.

Di seguito riportiamo le 9 pagine integralmente.