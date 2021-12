Reggio Calabria, detto fatto: Falduto consegna al Comune le proposte già presentate un anno fa, “speriamo che la nuova Amministrazione le ascolti”

7 Dicembre 2021 15:33

Dopo averlo annunciato ieri, oggi lo ha portato a compimento: l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto ha riconsegnato al Comune di Reggio Calabria le proposte già offerte un anno fa all’Amministrazione Falcomatà

“Abbiamo appena riconsegnato al protocollo del Comune di Reggio Calabria le proposte che abbiamo più volte offerto gratuitamente alla vecchia Amministrazione. Speriamo che la nuova trovi il tempo di dare un’occhiata. UMILTÀ E SERIETÀ DUE VIRTÙ CHE NON SONO COMUNI”. Detto, fatto. Giuseppe Falduto scrive così su Facebook. Ieri lo aveva detto, rispondendo a Brunetti. Il Sindaco facente funzioni, durante la presentazione della nuova Giunta Comunale, in risposta alla manifestazione dell’imprenditore reggino di sabato aveva infatti spiegato che oltre alle lamentele servono proposte. Falduto, in realtà, una proposta l’aveva già presentata, nell’ottobre 2020, ma l’Amministrazione Falcomatà non l’aveva presa in considerazione. Ora, quel documento, dal titolo “Le proposte di ‘buonsenso’ per la città di Reggio Calabria”, è stato consegnato alla nuova Amministrazione. Raccolte, quindi, le richieste di Brunetti, a cui adesso non resta che ascoltarle. A questo link, il documento integrale con le proposte.