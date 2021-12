Reggio Calabria e i confronti di Falcomatà: “il Corso Garibaldi può essere più impegnativo del Consiglio Comunale”

2 Dicembre 2021 18:36

Il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà immortalato in una discussione insieme ad alcuni anzini: “per fortuna la sospensione non sospende il confronto serrato coi cittadini”

Una foto che lo ritrae in pieno centro a discutere coi cittadini. Giuseppe Falcomatà lo aveva detto: “starò più per strada”. E infatti il Sindaco sospeso di Reggio Calabria si confronta e sa che “fortunatamente la sospensione non sospende il confronto serrato coi cittadini”, ha scritto sui social giocando proprio sul fatto che, pur essendo al momento inattive le sue mansioni da primo cittadino, l’incontro spontaneo coi cittadini non glielo può togliere nessuno. “Una cosa – rimarca poi Falcomatà – è certa: il Corso Garibaldi può essere più impegnativo del Consiglio comunale”, scherza il Sindaco facendo intendere che quello coi cittadini è un confronto più impegnativo di quello coi Consiglieri in aula.