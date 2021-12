Reggio Calabria, record di visualizzazioni per la prima serata di “Calabria Fest Tutta Italiana” premio Assomusica per Ermal Meta

29 Dicembre 2021 18:30

Record di visualizzazioni nella diretta di Rai Radio Tutta Italiana nella prima serata del “Calabria Fest Tutta Italiana”. Applausi e premio Assomusica per Ermal Meta

Numeri record di visualizzazioni, commenti e interazioni per la prima serata del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il grande Festival della Nuova Musica Italiana in scena dal 28 al 30 dicembre nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, voce storica di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale.

Un’edizione speciale con le dodici migliori nuove proposte e rivelazioni dell’anno premiate con il “Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana e tre ospiti d’eccezione: Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione dei Tiromancino, teletrasmessa in diretta dab e streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana. La serata è partita con due brani di Kram, il vincitore della scorsa edizione, per poi proseguire con le prime quattro nuove proposte premiate con il “Top of The Year 2021”: Verdiana, Matteo Faustini, Federica Marinari e Avincola. Ognuno ha avuto la possibilità di eseguire tre brani dal vivo. Per tutti, applausi convinti in teatro e migliaia di commenti positivi e reaction anche dall’estero nella diretta social del Festival, in una formula innovativa capace di raggiungere e coinvolgere pubblico di tutto il mondo, promuovendo la Calabria e, al contempo, valorizzando la nuova musica italiana. Un lunghissimo applauso, accompagnato dal coro dei numerosi fan, ha accolto Ermal Meta, primo super ospite che ha infiammato teatro e web con alcuni dei suoi grandi successi, ricevendo dal promoter Ruggero Pegna e da Giusy Leone di Art-Music&Co il prestigioso “Premio Assomusica” per le sue esibizioni live.

Un altro riconoscimento gli è stato consegnato dal Sindaco ff di Reggio, Paolo Brunetti e da Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio, che hanno voluto sottolineare l’importanza di un evento di questa portata per la promozione del ricco patrimonio paesaggistico, storico e di beni culturali della Città dello Stretto, peraltro ben evidenziato dal videoclip “Anima Autentica” della Living Camera Film, la nuova campagna di marketing territoriale della Città Metropolitana che fa da sigla alle tre serate. Visibilmente emozionati tutti i giovani artisti, protagonisti di una serata da incorniciare per livello musicale e perfezione organizzativa, che è possibile rivedere integralmente nella pagina della moderna e iper tecnologica rete social della Rai, diretta dallo stesso Foderaro.

Questa sera, alle 21, secondo appuntamento con i giovani Ainè, Davide Shorty, Manitoba e Cassandra, super ospite Arisa. Infine, domani sera chiuderanno l’eccezionale kermesse musicale Maninni, Napoleone, Barreca e Gaudiano, quest’ultimo vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2021, super ospite Federico Zampaglione dei Tiromancino. Oltre al Premio “The Top of The Year” e a quello Assomusica ad Ermal Meta, saranno assegnati il Premio Social per la presenza web, quello Siae per i “Migliori Testi” e il “Calabria Award Tutta Italiana” alla nuova proposta con il maggior successo nell’anno. L’evento è tra i “Grandi Eventi 2021” della Regione Calabria ed ha il Patrocinio di Città Metropolitana, Comune di Reggio, Assomusica e Siae, oltre al riconoscimento del Ministero della Cultura per il Settore “Festival di musica contemporanea e d’autore”. Le tre serate del Festival diventeranno anche degli speciali di Rai Play. L’ingresso in teatro è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, nel rispetto di tutte le misure anti Covid previste dal nuovo decreto, compreso obbligo di green pass e mascherina Ffp2. Per informazioni tel 0968441888, mail calabriafest@libero.it.