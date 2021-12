Reggio Calabria: enorme cratere e cumuli di spazzatura in Via Vecchia Provinciale a Pellaro [FOTO]

14 Dicembre 2021 11:45

Reggio Calabria: enorme cratere in Via Vecchia Provinciale a Pellaro. Un cittadino: “se ci finisci con la macchina puoi dire addio ad ammortizzatori e pneumatici per la gioia di gommisti e carrozzieri che gongolano

Che le strade a Reggio Calabria hanno numerosi problemi non è un segreto, così come la problematica dei rifiuti imperversa da Nord a Sud della città. Un cittadino di Pellaro, indignato, scrive: “lasciate ogni speranza, o voi che entrate”. Così recitava il sommo poeta Dante Alighieri nella sua più importante opera, e riportando queste parole ai giorni nostri, in salsa 2.0, potrebbero diventare: “Lasciate ogni pneumatico, o voi che entrate”. Si avete proprio letto bene: “pneumatico”, perché in Via Vecchia Provinciale a Pellaro (la via che costeggia il litorale parallela alla via Nazionale all’altezza della famosa gelateria Mirco), ormai da anni, c’è un “cratere” di dimensioni e profondità immense (che aumenta a dismisura con le piogge) tanto da catturare l’attenzione di geologi e vulcanologi di tutto il mondo ma non quella dell’Amministrazione Comunale (più interessata forse a tenersi stretta la poltrona in questo periodo che ai problemi reali della città). Se ci finisci con la macchina puoi dire addio ad ammortizzatori e pneumatici per la gioia di gommisti e carrozzieri che gongolano. Vano è stato il tentativo di una massiccia raccolta firme per fare bitumare la via (ci si accontenterebbe anche di vedere almeno la copertura del “cratere” e delle varie buche). Ma il fantastico tour della via non finisce qui, infatti proseguendo non può mancare il muro d’immondizia (pronto a stracciare ogni guinness dei primati per altezza e putridume), per concludere il tutto nella fiumara di San Giovanni: l’unica fiumara al mondo con acqua che scorre perennemente e che metterebbe in difficoltà anche il buon Mosè. Tutto ciò dovuto non alle piogge bensì a una copiosa perdita di acqua per strada”, conclude. In alto la FOTOGALLERY completa.