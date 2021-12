Reggio Calabria, la domanda di un cittadino: “dove sono finite le scale pubbliche di via Melacrino?” [GALLERY]

16 Dicembre 2021 10:38

La domanda di un cittadino di Reggio Calabria: dove sono finite le scale pubbliche di via Melacrino? Abbandonate e coperte da un cantiere, il simbolo di una città che va sempre un “gradino” più in basso

Dove sono finite le scale pubbliche di via Melacrino? È la domanda che si pone un cittadino di Reggio Calabria e che gira alla redazione di StrettoWeb attraverso una lettera che pubblichiamo nella sua interezza: “sono un libero cittadino che si domanda dove siano finite le scale pubbliche di via Melacrino. Scale che da quando ero bambino ti permettevano di raggiungere la parte bassa della città e viceversa, che erano utilizzate soprattutto per recarsi in Ospedale, ma che da qualche giorno non esistono più. Sono distrutte e nascoste da un cantiere e da quel che ricordo anche un bellissimo albero manca all’appello. Sicuramente le risposte saranno date dagli enti proposti e celermente verranno riconsegnate alla città“. Il simbolo di una città che va sempre un “gradino” più in basso.