Reggio Calabria, paura sul viale Aldo Moro: donna travolta da una macchina, finisce al Pronto Soccorso

20 Dicembre 2021 21:15

Donna travolta da una macchina sul viale Aldo Moro di Reggio Calabria, direzione Omeca: la signora portata in codice verde al Pronto Soccorso

Momenti di paura in serata a Reggio Calabria. Poco dopo le 19:00, una donna donna è stata investita in zona Gebbione, nei pressi del viale Aldo Moro, direzione Omeca. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando è stata travolta da un uomo che, ripartendo con la propria auto, non è riuscito a evitare l’impatto. La donna è stata prontamente soccorsa, complice il grande capannello di persone richiamato dall’accaduto, ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza in seguito alle conseguenze dell’incidente. La signora è stata portata in codice verde al Pronto Soccorso.