Reggio Calabria, scompaiono 22 mila euro dalla cassaforte: beccata la donna delle pulizie che ne restituisce 7, arrestata e scarcerata in poche ore [DETTAGLI]

6 Dicembre 2021 13:12

Reggio Calabria, una donna di 45 anni è stata arrestata e poi scarcerata nel giro di poche ore dopo il fermo dei Carabinieri per un furto nell’appartamento in cui lavorava facendo le pulizie. Andrà a processo

Arrestata e scarcerata nel giro di poche ore, dovrà comunque affrontare il processo per furto nell’appartamento in cui lavorava. Protagonista dell’ultimo episodio di cronaca di Reggio Calabria è una donna di 45 anni, F.S., che ha perso il lavoro lo scorso anno a causa della pandemia e adesso prestava servizio in appartamento per la pulizia delle abitazioni. Proprio in una di queste abitazioni, i proprietari si sono accorti della mancanza di una grande cifra di denaro – circa 22 mila euro – che tenevano in cassaforte, e allora hanno installato una telecamera nascosta nella stanza per capire chi fosse il ladro. Osservando la telecamera dallo smartphone, appostato sul balcone, l’uomo ha beccato la donna delle pulizie in flagranza di reato mentre aveva aperto il cassettino della scrivania prendendo la chiave della cassaforte e si accingeva ad aprirla. L’uomo ha chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno arrestato la donna che però si difendeva dichiarando spontaneamente di non voler assolutamente prendere altri soldi, anzi, che aveva l’intenzione di restituire la somma sottratta in precedenza. Ed effettivamente la donna restituiva quasi 7 mila euro in contanti, dicendo di non sapere nulla degli altri circa 15 mila euro mancanti.

Nel processo per direttissima, il pm ha chiesto la misura di massimo rigore con la custodia cautelare in carcere, ma gli avvocati difensori della signora, Mariateresa e Demetrio Pratticò, pur non contestando la convalida dell’arresto che porterà la donna a processo, hanno ottenuto che non venga eseguita nei suoi confronti alcuna misura cautelare. La 45enne reggina, quindi, resta a piede libero in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che ricostruisca quanto accaduto nei giorni scorsi con dovizia di particolari.