Reggio Calabria, donna con cagnolino minaccia di suicidarsi sul raccordo la sera di Natale: tragedia sventata da eroici poliziotti

Reggio Calabria, un eroico intervento degli agenti della Polizia stradale reggina ha evitato che la sera di Natale si verificasse una tragedia sul raccordo autostradale

Poteva essere un Natale di sangue sul raccordo autostradale di Reggio Calabria dove, alle 22:30 di Sabato 25 Dicembre, una donna con in braccio un piccolo cagnolino, camminava in stato confusionale sull’asfalto. Giunta sul posto una pattuglia della polizia stradale, in servizio di perlustrazione in zona, la donna ha tentato immediatamente di lanciarsi dal ponte del raccordo ma con estrema professionalità gli agenti l’hanno salvata e le hanno prestato il primo soccorso, tranquillizzandola, mentre chiedevano l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno poi ricoverato la malcapitata presso il GOM dove ha ricevuto le cure del caso. Per l’ennesima volta, le forze dell’ordine si confermano angeli custodi sulla vita e sulla sicurezza della comunità.