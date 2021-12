Reggio Calabria: donata alla Terapia Intensiva del GOM una Natività

16 Dicembre 2021 13:37

Reggio Calabria: bellissima Natività donata dall’Ass. “Don Orione” alla terapia intensiva del GOM come segno di ringraziamento per l’impegno contro il Covid

L’Associazione Nazionale di Protezione Civile “Don Orione” di Reggio Calabria, lo scorso lunedì 13 dicembre, ha donato alla Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria una Natività realizzata dai volontari nell’ambito del Progetto “Io non parto svantaggiato”.

Si tratta di una serie di laboratori organizzati per ragazzi con disabilità per far conoscere loro le buone pratiche di protezione civile ed i comportarsi durante un’emergenza. Inoltre, queste attività vengono integrate con attività manuali che hanno portato alla realizzazione di un bellissimo, quanto particolare, presepe, che riproduce la scena della natività ambientandola simbolicamente in una Terapia Intensiva. Gli stessi volontari della “Don Orione”, a partire dal marzo di quest’anno, hanno collaborato con il centro Vaccinale del G.O.M. occupandosi delle registrazioni dei vaccini e, ancor prima, del check point all’ingresso del presidio ospedaliero “Riuniti”.

La donazione, avvenuta per l’occasione delle festività natalizie, vuole essere un ringraziamento, da parte dell’associazione, rivolto a tutto il personale che in questi due anni di emergenza pandemica si è dedicato con dedizione, sacrificio ed amorevolmente ai pazienti affetti da COVID-19. Il Grande Ospedale Metropolitano“Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ringrazia l’associazione “Don Orione” di Reggio Calabria e coglie l’occasione per rivolgere l’ennesimo, sincero, apprezzamento per l’operato di tutto il personale dipendente.