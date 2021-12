Reggio Calabria: domani l’evento “Libertà e sicurezza: dibattito antico e moderno”, i dettagli

5 Dicembre 2021 10:13

Il Cis promuove la tavola rotonda “Libertà e sicurezza: dibattito antico e moderno”

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, promuove la tavola rotonda di filosofia “Libertà e sicurezza: dibattito antico e moderno”. Introduce l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, modera la tavola rotonda Gianfranco Cordì, docente di filosofia. Partecipano: Emilia Serranò, docente di filosofia; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici; Gianluca Romeo, docente di filosofia e storia al liceo classico “T. Campanella” di R. C.; Salvatore Spina, docente di filosofia e storia al liceo classico “T. Campanella” di R. C.

L’incontro si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni e alle regole in vigore per contrastare la pandemia da Coronavirus.