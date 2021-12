6 Dicembre 2021 16:19

Reggio Calabria: domani a Palazzo Alvaro la presentazione del progetto del nuovo Liceo “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni. All’incontro saranno presenti il Vicesindaco Versace, il Dirigente Mezzatesta, il Dirigente scolastico Spezzano ed i responsabili del gruppo di progettazione

È in programma domani, martedì 7 dicembre alle ore 10:00, nella sala Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del progetto esecutivo del nuovo Liceo “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni. L’opera, del valore di circa 6 milioni di euro, prevede la demolizione del vecchio immobile chiuso ormai da alcuni anni per carenze strutturali e la realizzazione di un nuovo edificio secondo i dettami delle moderne tecnologie costruttive e degli indirizzi in materia di risparmio energetico. Saranno presenti il Vicesindaco della Città metropolitana, Carmelo Versace, il dirigente Settore 12 – Edilizia, Arch. Giuseppe Mezzatesta, i responsabili del gruppo di progettazione e la dirigente scolastica dell’Istituto “Nostro-Repaci”, prof.ssa Maristella Spezzano.