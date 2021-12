Reggio Calabria, disservizio idrico in via Botteghelle. La lettera di una cittadina: “niente acqua e bollette salate, non pagheremo più”

13 Dicembre 2021 17:39

Disservizio idrico in via Botteghelle 43 a Reggio Calabria. La lettera di una cittadina indignata per la situazione: niente acqua e bollette troppo salate, i cittadini sono pronti a non pagarle

Un guasto che nessuno riesce a risolvere. Intanto l’acqua continua ad arrivare a singhiozzo nel migliore dei casi, per un giorno da considerarsi ‘fortunato’. Nel peggiore invece aprendo il rubinetto non esce nulla, magari anche per diversi giorni. È la situazione descritta da una residente di via Botteghelle n°43 in una lettera inviata alla redazione di StrettoWeb. La donna si rivolge alla nuova giunta comunale affinchè possa essere preso un serio provvedimento, prima che i cittadini decidano di non pagare più le salate bollette per quello che non è un servizio, ma un disservizio: “sono mesi che gli abitanti del condominio di via Botteghelle 43 lottano per avere un loro diritto, pagato tra l’altro profumatamente. Manca l’acqua nelle case. Arriva a singhiozzo: un giorno c’è, una settimana no. Sono intervenuti gli idraulici e qualsiasi tecnico possibile per verificare se il guasto dipendesse dal palazzo, ma non è così. Dipende dal Comune. Sembrerebbe una cosa strana visto che non siamo nel periodo estivo, in cui manca l’acqua per via della siccità. Al contrario, sta piovendo quasi tutti i giorni e non si spiega il perchè di questo disagio. Per giunta nel palazzo abitano bambini e anziani che sono privati dell’igiene personale. Chiedo alla nuova giunta, al comune e a chi di competenza di dimostrare concretamente il loro operato mandando dei tecnici preposti per arginare questo guasto. Chiedo anche che esso sia risolto repentinamente visto l’avvicinarsi delle festività natalizie. Le famiglie non possono rimanere prive d’acqua visto che sono famiglie paganti. Altrimenti questo menefreghismo porterà gli abitanti del palazzo a non pagare le prossime bollette idriche“.