Reggio Calabria: “Dante, fumetti, tv ed altre cose” arricchisce il ciclo delle conversazioni, da remoto, sul Settecentenario del Sommo Poeta [VIDEO]

31 Dicembre 2021 09:11

Reggio Calabria: “Dante, fumetti, tv ed altre cose” arricchisce il ciclo delle conversazioni, da remoto, sul Settecentenario del Sommo Poeta. Il palinsesto del mese di dicembre, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, ospiterà cinque conversazioni sul tema in argomento

“Dante, fumetti, tv ed altre cose”, è il titolo del tema a cura di Nino Megali (Circolo Culturale “L’Agorà” che fa parte del palinsesto organizzato dal sodalizio organizzare in occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il Sommo Poeta entra nel mondo dei fumetti, ma anche della radio e della televisione. Nino Megali, vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” nel corso del suo intervento fa un excursus nei vari scenari che coinvolgono il Padre della Cultura italiana. Dante entra nelle pagine del fumetto grazie a un incontro particolare con un “presunto” antenato di Zio Paperone, Messer Papero de’ Paperi. L’occasione di una trasferta a Firenze ispira proprio lo Zione a raccontare questa storia a Paperino, per un viaggio nel tempo tra guelfi e ghibellini (e immancabili equivoci). I protagonisti – rigorosamente in costume – viaggeranno per la Toscana in cerca di fortuna, e sulla loro strada incontreranno, oltre Dante, celebri personaggi della storia e della letteratura Italiana, come Lorenzo il Magnifico e il conte Ugolino. Nel corso della conversazione è stata ricordata anche “L’Inferno di Topolino”, la popolare parodia a fumetti della Divina Commedia prodotta dalla Disney e pubblicata in Italia dall’ottobre del 1949 al marzo 1950, sceneggiato da Guido Martina e Angelo Bioletto e originariamente pubblicato su Topolino (dal numero 7 al numero 12, dall’ottobre del ’49 al marzo del ’50) è con ogni probabilità la più famosa in assoluto, dato che è la capostipite del filone delle “Grandi Parodie”.Si tratta di un vero e proprio poema in terzine dantesche formate da endecasillabi a rima incatenata, il medesimo metro utilizzato dal sommo poeta nell’opera originale, ma in questo caso i protagonisti del viaggio attraverso l’inferno sono Topolino (Dante) e Pippo (Virgilio). La storia è stata sceneggiata e versificata da Guido Martina e disegnata da Angelo Bioletto. L’inferno di Topolino, oltre ad esser considerato uno dei capolavori di Martina, è stata anche la prima delle grandi parodie Disney italiane, che ha inaugurato questo importante genere del fumetto. “L’Inferno di Paperino”, pubblicato su Topolino 1654 del 1987 e firmato da Giulio Chierchini, è stata riproposta all’interno del volume “PaperDante”, presente nelle edicole della Penisola italiana proprio quest’anno in occasione della celebrazione del settimo centenario della morte avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 del Sommo Poeta. La televisione ha prodotto spettacoli molto più interessanti del cinema ed ha elencato tre produzioni assai valide. La prima riguarda la Vita di Dante, opera televisiva diretta da Vittorio Cottafavi su sceneggiatura di Giorgio Prosperi, trasmesso dalla RAI nel 1960 in tre puntate. Nei panni del sommo poeta Dante Alighieri c’era Giorgio Albertazzi, affiancato da Loretta Goggi (Beatrice Portinari), Renzo Palmer. Da non dimenticare la lettura e commento di vari Canti della Divina Commedia di Roberto Benigni, trasmessi da RAI 1 nel 2007 e nel 2008, ed in periodi successivi che hanno raggiunto un alto indice di ascolto. È stato fatto riferimento anche al mondo della radio con le letture dantesche che hanno visto come protagonisti diversi nomi importanti della cultura italiana, come Arnoldo Foà, Vittorio Sermonti, Vittorio Gassman. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 28 dicembre.