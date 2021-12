Reggio Calabria: “Dante e il cibo” apre il ciclo delle conversazioni sul Settecentenario del Sommo Poeta [VIDEO]

14 Dicembre 2021 10:16

Reggio Calabria: “Dante e il cibo” apre il ciclo delle conversazioni sul Settecentenario del Sommo Poeta. Il palinsesto del mese di dicembre, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, ospiterà cinque conversazioni sul tema in argomento

In occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una terza serie di incontri dedicati al Sommo poeta, autore della Divina Commedia, padre della lingua italiana, e simbolo dell’unità del nostro Paese. Dante Alighieri non aveva un buon rapporto con il cibo, in genere lo impiegava nelle metafore, quando si esprimeva in argomenti nobili. Le opinioni di Dante in relazione alla fame e al cibo non erano coinvolte nel mondo terreno, ma la fame smisurata conduceva al peccato di gola, una sfrenatezza, un pungolo verso il sostentamento eccessivo. La gastronomia entra a far parte della Commedia dantesca con significato decisamente negativo, il cibo viene considerato peccato di gola. Accompagna, da un lato, i ricchi nel quotidiano, dall’altro è considerato un miraggio per i poveri e per le pene imposte ai puniti, per cancellare una colpa, fare penitenza o purificarsi. Nel racconto storico di Giovanni Sercambi, si narra che in un incontro avvenuto tra Dante Alighieri ed il sovrano Roberto D’Angiò, Re di Napoli (1278-1343): “Re Roberto invita Dante a pranzo, a Napoli. Ci tiene molto all’etichetta, il Re, e quando vede arrivare il poeta vestito con negligenza “come solean li poeti fare”, lo fa sedere in fondo al tavolo, con gli ospiti di rango inferiore. Dante, torvo, non batte ciglio, ma appena finito di mangiare si alza e lascia la città. Re Roberto realizza di aver trattato male il grande Poeta e gli invia un messaggero con un nuovo invito. Dante accetta e si presenta a corte con vesti così ricche che il Re gli fa assegnare uno dei posti d’onore. Ma appena arrivano le vivande Dante comincia a rovesciarsi addosso cibi e vìno sui suoi bei vestiti.

Al Re che, sbalordito, gliene chiede ragione, il poeta risponde: “Santa Corona, io cognosco che questo grande onore ch’è ora fatto, avete fatto ai panni miei e pertanto io ho voluto che i panni godessero le vivande apparecchiate”. Nella Divina Commedia il cibo ha prevalentemente un’accezione negativa divenendo strumento di realizzazione di una condizione peccaminosa che si traduce nel cedimento ai piaceri del cibo e quindi al tanto temuto peccato di gola che, se per i ceti bassi rimaneva un desiderio inesorabilmente mai placato, per i ricchi era compagno fedele della vita quotidiana. Le conseguenze a tutto ciò, come prevedibile, si traducono nelle pene inflitte alle anime dannate o espianti. Nell’Inferno anche i diversi aspetti che caratterizzano il mondo gastronomico rientrano nelle pene; in un certo senso l’atto del cucinare diventa veicolo di somministrazione della pena ai dannati. Nella quinta bolgia i barattieri, speculatori fraudolenti di cose e cariche pubbliche a fini di lucro personale vengono tenuti sotto la pece bollente. “Non altrimenti i cuoci a lor vassalli” e continua “… fanno attuffare in mezzo la caldaia, la carne con li uncin, perché non galli …” (XXI, 55-57). Questa scena delinea bene l’immagine dell’inferno come una grande cucina dove i diavoli, mostruosi cuochi, ordinano ai loro sguatteri di immergere bene la carne dei dannati affinché non affiori e cuocia perfettamente. Scene simili sono descritte in altri punti: i violenti verso il prossimo nella persona e negli averi, per esempio, vengono definiti “bolliti” perché cotti nel sangue. Questi aspetti ci permettono di identificare un luogo particolare, di tormento e condanna, dove gran parte dei supplizi derivano da lavori o utensili degli ambienti di cucina. L’aspetto alimentare è presente anche nel Purgatorio: qui lo sbigottimento delle anime espianti, appena sbarcate sulla spiaggia, viene paragonato alla degustazione di una nuova pietanza “La turba che rimase li, selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia… ” (II, 59-54). Nel Paradiso Dante torna ad utilizzare il cibo come metafora; le schiere celesti vivono di “” (II, 11) cioè della contemplazione mistica, insieme ai beati e ai santi che si nutrono simbolicamente dei misteri divini. In questo caso la ghiottoneria è lecita perché è una golosità di beatitudine. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 14 dicembre.