Reggio Calabria: “Dante Alighieri, immagini in movimento”, secondo incontro sul Settecentenario del Sommo Poeta [VIDEO]

17 Dicembre 2021 19:41

Reggio Calabria: “Dante Alighieri, immagini in movimento” secondo incontro, da remoto, sul Settecentenario del Sommo Poeta. Il palinsesto del mese di dicembre, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, ospiterà cinque conversazioni sul tema in argomento

Continuano in remoto le conversazioni da remoto, organizzate dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria su Dante Alighieri, il Sommo Poeta, simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e creatore della Divina Commedia, testo base della lingua italiana, morto a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Il Circolo Culturale “L’Agorà”, presieduto da Gianni Aiello, nel mese di dicembre, ha dato inizio ad un terzo ciclo di incontri, dopo quelli del mese di marzo e di ottobre scorsi, con cinque nuovi appuntamenti dedicati a Dante Alighieri. Il secondo appuntamento ha riguardato gli aspetti relativi a “Dante Alighieri: immagini in movimento”, la nuova lettura a cura di Gianni Aiello (presidente del sodalizio organizzatore reggino). Nel corso della quale sono state analizzate le varie presenze relative alla figura di Dante Alighieri sia sui set cinematografici che nella sfera della pubblicità. “Dante Alighieri: immagini in movimento” è un percorso che spazia tra alcune ambientazioni cinematografiche e quelle pubblicitarie. La lettura visiva è iniziata con un cult movie dal genere che spazia tra il thriller, il poliziesco. Si tratta di “Seven” , un film del 1995 diretto da David Fincher e tra gli interpreti troviamo Brad Pitt e Morgan Freeman. La trama è caratterizzata da una serie di efferati delitti che impegnano nelle ricerche il detective William Somerset (Morgan Freeman) prossimo alla pensione ed il suo giovane David Mills (Brad Pitt), destinato a sostituirlo. Sui luoghi dei delitti appaiono delle scritte che sono riconducibili, secondo le deduzioni del detective interpretato da Morgano Freeman ai sette vizi capitali, i quali oltre a gola ed avarizia, contano accidia, invidia, superbia, ira e lussuria. Le indagini proseguono e Morgan Freeman ottiene una lista riservata di persone che hanno preso in prestito dalle varie biblioteche libri sui peccati capitali, sulle opere riguardanti Paradiso, Purgatorio e Inferno, sull’espiazione stessa dei peccati. Altra lettura è stata quella della pellicola “Inferno”, un film di Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo, prodotto della Helios Film, una casa di produzione di Velletri fondata nel 1908. Il film si ispira alla prima cantica della Divina Commedia di Dante, di cui rappresenta alcuni episodi. La piccola Helios riuscì a battere sul tempo, per pochi mesi, l’altro Inferno, quello di De Liguoro, il lungometraggio prodotto con ben altri mezzi dalla Milano Films. Il lungometraggio della produzione meneghina risale al 1911ed è la produzione cinematografica più lunga della storia del cinema italiano (5 bobine). Tale produzione è strutturata su 54 scene ispirate dalle illustrazioni di Gustave Dorè realizzate per la Divina Commedia. Un montaggio ancora primitivo, lascia spazio alla ricchezza della scenografia privilegiando gli effetti speciali. L’altra produzione analizzata da Gianni Aiello è stata “Dante e Beatrice” , un mediometraggio muto italiano del 1913 diretto da Mario Caserini. Si è passato poi a “Dante’s Inferno” del 1924, diretto da Henry Otto e prodotto da William Fox della omonima Fox Film Corporation ed uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 settembre 1924. Una copia del film viene conservata negli archivi del Museum of Modern Art. Dopo la lettura di alcune produzioni cinematografiche è stata la volta di quelle pubblicitarie come l’Olio Dante che fu presente in una serie di campagne pubblicitarie a far data dal 1928 nei programmi radiofonici della EIAR, poi nel 1933 le prime reclàme sulle pagine de “Le Vie d’Italia”, storica rivista del Touring Club Italiano.Nel 1959 Olio Dante fa il suo esordio in TV sulla RAI nel Carosello di Peppino De Filippo, nei panni del famoso “cuoco sopraffino” e, successivamente, con la coppia Paolo Panelli e Bice Valori sulla riviera ligure. Altra traccia pubblicitaria che vede la presenza della figura di Dante Alighieri la troviamo a riguardo lo spot relativo ad una nota compagnia telefonica.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 17 dicembre.