Reggio Calabria: “Dante Alighieri e la medicina”, terzo incontro sul Settecentenario del Sommo Poeta [VIDEO]  

24 Dicembre 2021 10:46

Reggio Calabria: il secondo appuntamento ha riguardato gli aspetti relativi a “Dante Alighieri e la medicina”, la nuova lettura a cura di Nino Megali (vice presidente del sodalizio organizzatore reggino).

Continuano in remoto le conversazioni da remoto, organizzate dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria su Dante Alighieri, il Sommo Poeta, simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e creatore della Divina Commedia, testo base della lingua italiana, morto a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Il Circolo Culturale “L’Agorà”, presieduto da Gianni Aiello, nel mese di dicembre, ha dato inizio ad un terzo ciclo di incontri, dopo quelli del mese di marzo e di ottobre scorsi, con cinque nuovi appuntamenti dedicati a Dante Alighieri. Il secondo appuntamento ha riguardato gli aspetti relativi a “Dante Alighieri e la medicina”, la nuova lettura a cura di Nino Megali (vice presidente del sodalizio organizzatore reggino). Nel viaggio attraverso i tre Regni dell’Oltretomba, Dante dimostra di avere significative competenze di ambito medico, per quanto riguarda l’anatomia, la fisiologia, le malattie, le diverse caratteristiche del dolore. Dante, infatti, era iscritto all’Arte dei Medici e degli Speziali; si dice frequentasse le lezioni di Taddeo Alderotti a Bologna; amò Beatrice Portinari, il cui padre, Folco di Ricovero, fondò l’ospedale di Santa Maria Nuova e la cui governante, Monna Tessa, fu la prima Oblata.I casi di paura, allucinazione, febbre terzana e quartana, balbuzie, anoressia, bulimia ed obesità (idropisia), debolezza della vista, arsura e mal di testa, dolori articolari ed ustioni, palpitazioni cardiache, freddo e caldo eccessivi, no all’urlo disperato dell’orfano: Virgilio, Virgilio, dolcissimo padre a cui per mia salute diemi ! (Purgatorio XXX). Nella decima bolgia dell’Inferno (Canti XXIX e XXX); come hanno fatto altri autori sia del passato sia odierni, disegna il catasto delle patologie, praticamente tutte quelle note nel Medioevo – o almeno quelle più notevoli per le alterazioni prodotte sul corpo umano e quelle più mortali. Malattie da considerare come castigo divino per i peccati dell’umanità e degli individui e per questo i peccatori, in riferimento al proprio peccato, meritano un “contrappasso” morboso: si tratta di falsari, quelli dei metalli (gli alchimisti), della persona (che fingono di essere altri), della moneta (falsari) e della parola (mentitori, millantatori, spergiuri). Dante vede due dannati che siedono appoggiati l’uno all’altro, tutti coperti di croste e di scabbia; entrambi si grattano con violenza per il tremendo prurito, come uno stalliere che striglia con forza un cavallo, e levano via le croste come un coltello che squama una scardova o un pesce simile. Virgilio si rivolge a uno di loro e gli chiede se fra i compagni di pena ci siano degli Italiani, augurandogli che le unghie gli bastino per l’eternità a grattarsi. Il dannato risponde che sia lui sia il compagno cui è appoggiato sono originari dell’Italia, chiedendo a sua volta al poeta chi sia lui. Note relative ai sintomi e ai segni, ma anche all’eziologia e alla patogenesi, tutti coerenti con le conoscenze dell’epoca, compaiono per la lebbra quando (Inferno Canto XXVII, vv. 94-97) Dante interloquisce con Guido da Montefeltro (1220-1298) e per la scabbia (Purgatorio Canto XXII, vv. 49-51) di Forese Donati (Circa 1250-1296). La narcolessia, l’epilessia, la lebbra, la malaria, la scabbia e il suicidio, mali descritti nella Divina Commedia con vera sapienza medica, accompagnate da diverse monografie moderne che trattano il tema del dolore. Nella Divina Commedia la parola “sangue” esordisce così, nel terzo canto dell’Inferno, dove Dante la utilizza per descrivere la pena subita dagli ospiti dell’Antinferno: “elle” sono mosconi e vespe che tormentano gli ignavi, segnati sul viso da ferite sanguinanti. Dante utilizzerà il termine altre 19 volte nell’Inferno, 17 nel Purgatorio e 10 nel Paradiso. Molteplici i significati: a volte più letterali, altre metaforici. Altri riferimenti danteschi nella Commedia riguardano l’Anatomia e la Fisiologia corporea che assumono sempre una valenza filosofica e teologica, ma anche nozioni di zoologia e di botanica, con conoscenza degli “erbari medicinali”. Analizza gli istinti animali in grado di rendere peggiore la natura degli esseri umani con le tre fiere che gli vanno incontro, impaurendolo (Canto I dell’Inferno): la lonza, il leone e la lupa, animali il cui significato allegorico è palese, interpretato dagli autori antichi come raffigurazione dei tre vizi capitali (lussuria, superbia e avarizia) e dai moderni come espressione dei tre principali peccati (frode, violenza e cupidigia). Dante appare anche un esperto botanico, conosce i caratteri e le facoltà di medicamenti semplici appresi da Galeno. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 24 dicembre.