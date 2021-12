Reggio Calabria, dall’8 dicembre al 6 gennaio apre il Villaggio di Babbo Natale

16 Dicembre 2021 15:22

Reggio Calabria, torna per il 5° anno consecutivo il Villaggio di Babbo Natale 2021

L’Asd Space Party & Sport e la Società Cooperativa Sociale PolisA.R.T.S propongono per il 5° anno consecutivo il Villaggio di Babbo Natale 2021. Un luogo magico dove far vivere ad adulti e bambini l’atmosfera natalizia attraverso il susseguirsi di attività ludico-ricreative.

Il villaggio di Babbo Natale si trova all’interno della Ludoteca Space Party – Via Caserma traversa Privata n°3 – Reggio Calabria (dietro Consiglio Regionale, accanto alla scuola G.Marconi) ed è suddiviso in diverse stanze tematiche in cui i bambini, guidati dagli elfi, seguiranno il percorso verso la Casa di Babbo Natale.

All’interno del villaggio ci sarà:

UFFICIO POSTALE : dove i bambini, scriveranno, disegneranno ed imbucheranno la loro letterina;

: dove i bambini, scriveranno, disegneranno ed imbucheranno la loro letterina; LABORATORIO DEGLI ELFI : dove si svolgeranno I laboratori creativi;

: dove si svolgeranno I laboratori creativi; LA NATIVITA’ : Un piccolo spazio dedicato al vero simbolo del Natale: la Nascita di Gesù;

: Un piccolo spazio dedicato al vero simbolo del Natale: la Nascita di Gesù; Il LUNA PARK DELLE RENNE : dove si potrà giocare e divertirsi;

: dove si potrà giocare e divertirsi; LA CUCINA DI MAMMA NATALE E LA SALA DA PRANZO: in cui i bambini potranno gustare la loro merenda;

in cui i bambini potranno gustare la loro merenda; LA STANZA DELLE STORIE : in cui i bambini assisteranno ad uno spettacolo (marionette o clownerie) i cui protagonisti saranno Babbo Natale ed i suoi amici elfi;

: in cui i bambini assisteranno ad uno spettacolo (marionette o clownerie) i cui protagonisti saranno Babbo Natale ed i suoi amici elfi; LA CAMERA DI BABBO NATALE con letto, poltrona, scrivania e libro dei bimbi buoni.

con letto, poltrona, scrivania e libro dei bimbi buoni. FOTORICORDO: ogni bambino che lo vorrà potrà avere la propria fotoricordo con Babbo Natale.

Naturamente non mancheranno l’Abete, la Slitta e le Renne di Babbo Natale.

A CHI E’ RIVOLTO?

Potranno partecipare tutti i bambini da 0 a 10 anni accompagnati dai genitori in possesso di certificazione verde.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Il villaggio sarà aperto dall’8 al 25 Dicembre.

Dal lunedì al venerdi dale 18:00 alle ore 20:00.

Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 20:00

Gli ingressi saranno scaglionati e consentiti solo ad un numero limtato di persone previa prenotazione telefonica nel Massimo rispetto delle norme anticovid.