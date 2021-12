Reggio Calabria, da Cesare il Natale più goloso: dopo Cesarone e Pestacchione arriva il “Bronzatone”

22 Dicembre 2021 18:30

Cesare coccola i clienti anche a Natale e Capodanno con golosi panettoni

Nuove proposte e gusti di gelato originali sono elementi fondamentali per una gelateria. Da Cesare a Reggio Calabria tra tradizione ed innovazione non mancano ogni anno sbalorditive, golose, irresistibili e divertenti nuove proposte che si concretizzano in gusti di gelato dal sapore unico.

Ultimo arrivato nel chiosco verde sul Lungomare Falcomatà, spopola proprio in questi giorni BONETTE, gusto di gelato ispirato all’omonimo cioccolatino wafer della Babbi e composto da una delicato gelato di cioccolato al latte, arricchito da un croccante di pistacchio e dagli immancabili waferini. Questo nuovo gusto ha registrato un vero e proprio sold out nei primi giorni. Non poteva mancare accanto al gelato anche la nuova limited edition del panettone di gelato Cesare “il Bronzatone“, panettone artigianale a lievitazione naturale del bar Mimosa di piazza Sant’Anna, ripieno di gelato Bronzato al gusto caramello al burro salato e pesto di pistacchio, un connubio che allieterà il nostro Natale e anche il cenone di Capodanno all’insegna del buon augurio.

Vista la disponibilità limitata è possibile prenotare i panettoni CLICCANDO QUI oppure chiamando al numero 3880587411.