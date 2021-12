Reggio Calabria, “il 31 gennaio 2022 Consiglio Comunale aperto a tutti i cittadini”: brogli elettorali e riqualificazione Piazza De Nava i punti all’ordine del giorno

29 Dicembre 2021 10:56

La seduta straordinaria del Consiglio comunale aperta a tutti i cittadini si svolgerà nella sede dell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 9.00

Il 2021 va verso la conclusione e all’interno di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria si organizzano gli ultimi incontri, tra questi già per il nuovo anno ne è stato programmato uno molto “atteso e particolare”. “Ai sensi dell’art. 36 rubricato “Consiglio Comunale Aperto” del regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria approvato con delibera consiliare n. 95 del 29.12.2016”, è convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale aperta a tutti i cittadini, nella sede dell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 9.00, per dibattere sul seguente ordine del giorno:

Vicenda brogli elettorali; Discussione su nulla osta dei lavori di demolizione e ricostruzione di Piazza De Nava.

“Le richieste di intervento da parte dei cittadini, enti ed associazioni interessati devono essere preventivamente prenotate attraverso l’invio di pec al seguente indirizzo: presidente.consiglio@pec.reggiocal.it entro le ore 12.00 del 15.01.2022, con l’indicazione delle generalità dei richiedenti (persone fisiche o giuridiche). Gli interventi saranno calendarizzati secondo l’ordine di arrivo della pec”, si legge nella nota.

Consiglio Comunale di Reggio Calabria, convocata l’ultima seduta del 2021: i punti all’ordine del giorno

Tramite una nota è stato comunicato anche che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 30 dicembre 2021 alle ore 09:00 presso la sala consiliare di palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza. “Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 31.12.2021 alle ore 09:00”, si legge nel comunicato.