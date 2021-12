Reggio Calabria, contributi economici a comuni ed aziende: prorogati i termini per la domanda [INFO e DETTAGLI]

21 Dicembre 2021 15:11

Reggio Calabria: risorse per 10 milioni di euro, tutte le informazioni a cura del Patto Territoriale dello Stretto

La Società Patto Territoriale dello Stretto S.P.A ha presentato l’avviso di preselezione per la definizione del “Progetto Pilota “ , che entro il 15 febbraio 2022 sarà inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico, cosi’ come previsto dal decreto direttoriale del 30 luglio 2021 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021. L’avviso è finalizzato alla presentazione di interventi pubblici e privati per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, anche mediante sperimentazione di servizi innovativi, che siano coerenti con i seguenti ambiti tematici :

a) Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata: sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;

b) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;

La domanda di agevolazione può essere presentata dai Comuni facenti parte del Patto Territoriale dello Stretto S.P.A. e/o che hanno stipulato apposito protocollo d’intesa.

Per l’aggiudicazione dei contributi previsti dall’Avviso le risorse disponibili ammontano complessivamente a 10 milioni di euro comprensivi di :

• Euro 500.000,00 a copertura delle spese di funzionamento sostenute dal Soggetto Responsabile Patto Territoriale dello Stretto S.P.A.;

• Euro 6.500.000,00 da destinare alle progettualità proposte dai Comuni dell’area interessata;

• Euro 3.000.000,00 da destinare alla progettualità proposte dalle piccole e medie imprese, con un importo massimo concedibile a fondo perduto di Euro 175.000,00.

Le domande ed i relativi allegati devono essere trasmesse alla Società Patto Territoriale S.P.A. al seguente indirizzo PEC pattoterritorialedellostrettospa@pec.it.

Per venire incontro alle esigenze poste da Comuni ed Associazioni di Categoria si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso Pubblico – finalizzato all’individuazione degli interventi da promuovere ed attuare con l’accesso ai contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, ex decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 30/07/2021, in un primo momento prevista al 22 dicembre, è prorogata alle ore 20:00 del 10 gennaio 2022. Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richieste a Società Patto Territoriale dello Stretto S.P.A tramite posta elettronica all’indirizzo E-Mail pattodellostretto@gmail.com, oppure chiamando al numero 0965-324156 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30.