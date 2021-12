Reggio Calabria, consegnata la palestra all’Istituto “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni [GALLERY]

2 Dicembre 2021 15:06

Nella mattinata odierna è stata consegnata all’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni la palestra finanziata dalla Città metropolitana

È stata consegnata questa mattina all’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni la palestra finanziata dalla Città metropolitana attraverso le risorse del bando emanato dal Credito Sportivo nel contesto del progetto “Sport Missione Comune”. Presenti sul posto insieme ai dirigenti scolastici, il vicesindaco della Città metropolitana, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio e il responsabile impiantistica sportiva della Città metropolitana, Domenico Panuccio. L’intervento, particolarmente atteso non solo dalle comunità scolastiche interessate ma dalle realtà sportive dell’intero territorio, ha consentito la realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto che ha visto il rifacimento di tutto l’impianto elettrico, degli spogliatoi, dei depositi, degli spogliatoti arbitrali, dell’impianto idraulico, dei servizi igienici e di tutta la facciata esterna della struttura. Sono state inoltre ripristinate le uscite di sicurezza, la canalizzazione delle acque fluviali ed è stato completato il rifacimento del piazzale esterno nonché l’installazione di un impianto di videosorveglianza del perimetro esterno della struttura. L’intervento, infine, ha consentito l’acquisto degli arredi di cui la palestra era completamente sprovvista (l’impianto versava in condizioni di totale degrado), quali pali, reti, panchine e il tabellone elettronico. In prospettiva l’ulteriore impegno dell’Ente di Palazzo “Corrado Alvaro” riguarderà la dotazione di una tribuna, della sala medica, il completamento degli spogliatoi e le attrezzature per la sala ginnica.

“Siamo davvero contenti di aver mantenuto questo impegno con l’Istituto “Nostro-Repaci” e, direi, con tutto il comprensorio villese”, ha commentato a margine della consegna dell’impianto, il vicesindaco metropolitano, Versace. “La struttura che consegniamo oggi – ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo “Alvaro” – è un impianto sportivo pienamente funzionale, moderno e dunque perfettamente in grado di consentire agli studenti e alle società sportive di svolgere al meglio le loro attività già a partire da domani. Veniamo da due anni difficili per il mondo della scuola e per lo sport locale, – ha concluso il vicesindaco Versace – spesso costretti a rinunciare al normale svolgimento dei programmi e delle attività previste a causa delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria e poter restituire un nuovo luogo di sport, socialità e aggregazione rappresenta pertanto una doppia soddisfazione”.