Reggio Calabria, degrado al Parco Giochi di Lazzaro: “escrementi di cane, vetro e forse anche spaccio”

19 Dicembre 2021 11:56

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato alla nostra redazione la condizione di degrado in cui versa il Parco Giochi di Lazzaro, zona Sud di Reggio Calabria

“Vi scrivo per segnalare lo stato di abbandono e di degrado che versa il Parco Giochi di Lazzaro adiacente alla piazza Zagarella. Questo parchetto per bambini inaugurato da pochi mesi già versa in condizioni di degrado e incuria come si può vedere dalle foto”. La lettera è di un cittadino reggino che ha scritto alla nostra redazione per segnalare lo stato poco felice del parco giochi di Lazzaro, zona sud di Reggio Calabria, nato soltanto pochi mesi fa.

Il lettore entra più nel dettaglio: “il problema principale è l’inciviltà delle persone o meglio l’inciviltà di gruppi di ragazzi adolescenti che la sera si riuniscono utilizzando impropriamente le giostrine, mangiando e bevendo sporcando con scatole della pizza bottiglie di vetro che spesso vengono rotte. Ultimamente poi rimanendo in tema Natalizio il parchetto è diventato una polveriera di petardi e fuochi di ogni genere (tra l’altro oggi ne ho trovato uno inesploso!!!). Poi al tutto aggiungiamo i classici escrementi di cane che tra l’altro poveretti l’unica colpa che hanno è di avere padroni animali!”

“Il tutto – prosegue il cittadino – verbalmente è stato spesso segnalato all’amministrazione comunale che è stata del tutto assente soprattutto nella semplice manutenzione e pulizia. È stato richiesta la videosorveglianza e la maggior presenza di forze dell’ordine anche perché si vocifera che la sera oltre al già citato qui avvenga anche spaccio. Non credo sia giusto fare crescere giocare i propri bambini con questo stato di abbandono e degrado”. A corredo dell’articolo le foto dello stato in cui versa il parco.