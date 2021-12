Reggio Calabria, concluso il primo ciclo del “Progetto Parole Vaganti – Laboratorio di lettura espressiva e consapevole”

3 Dicembre 2021 18:12

Concluso con successo il primo ciclo del “Progetto ‘Parole vaganti’ – Laboratorio di lettura espressiva e consapevole”, curato dalla vicepresidente, prof. Minella Bellantonio

Si è concluso, nella sede sociale dell’Associazione “Amici del Museo”, il primo ciclo del “Progetto ‘Parole vaganti’ – Laboratorio di lettura espressiva e consapevole”, curato dalla vicepresidente, prof. Minella Bellantonio. Durante i tre partecipati incontri, si sono messi in evidenza innanzitutto i motivi dell’iniziativa: favorire l’interesse per il Libro, inteso nella sua la funzione culturale, sociale e formativa. Il Laboratorio è stato un luogo di immaginazione, confronto, esercizio e ascolto, per educare il lettore alla lettura, perché “chi legge è il punto di arrivo di chi scrive”.

Sono stati passati in rassegna gli “strumenti” fondamentali per affinare la propria tecnica di lettura, e disegnato il diagramma dei possibili modi di rappresentare la dinamica di un testo narrativo: struttura, personaggi, tema, luoghi e tempi, trama. Si è, quindi, passati alla lettura di brani di romanzi famosi e alla loro interpretazione sotto l’aspetto della “stabilizzazione”,, controllo, complicazioni, crisi, scioglimento, risoluzione; e si sono coinvolti i partecipanti con la provocazione del “finale personalizzato”. Il totale gradimento dimostrato dai corsisti ha confermato l’importanza di saper realizzare una “lettura consapevole”. A gennaio, il secondo ciclo del “Laboratorio ‘Parole vaganti'”.