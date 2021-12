Reggio Calabria, concluso il mandato del comandante dei Vigili del Fuoco Carlo Metelli: “la pandemia e gli incendi i momenti salienti della mia permanenza in città”

6 Dicembre 2021 20:06

Stamani presso il Comando dei vigili del Fuoco si è tenuta la conferenza stampa di fine mandato del Comandante Carlo Metelli. Il dirigente superiore in una breve relazione ha ripercorso i momenti salienti verificatosi nei circa due anni e mezzo di permanenza a Reggio Calabria. La pandemia di Covid-19 ha sicuramente caratterizzato questo periodo, il Comando ha dovuto adattarsi alle esigenze di tutela della salute sia dei cittadini che anche dei soccorritori. Sono state prese misure di salvaguardia che hanno permesso al personale di continuare a svolgere il servizio di soccorso in sicurezza senza inficiare efficacia degli interventi. Altro momento caratterizzate del mandato dell’ing. Carlo Metelli è stata l’emergenza incendi di quest’ultima estate dove i Vigili del fuoco sono stati impegnati come poche altre volte in passato nel contrasto agli incendi Boschivi. Il Comandante ha lodato il personale del Comando che seppur con turni di lavoro massacranti, hanno profuso impegno al limite delle proprie capacità umane, non tirandosi mai indietro e solo ciò ha consentito di limitare i danni. L’ing. Metelli lascia Reggio Calabria con la convinzione di aver diretto un Comando dove sono presenti alte professionalità che permettono di svolgere gli interventi di soccorso tecnico urgente con risultati ottimi. L’ing. Metelli lascia il Comando di Reggio Calabria per assumere l’incarico presso la Direzione Centrale Emergenza quale Dirigente dell’Ufficio Coordinamento e Gestione Emergenza e Vicario del Direttore Centrale. Nel preannunciare l’arrivo della collega che lo sostituirà il Comandante ha messo in risalto la competenza e le doti umane dell’ing. Maria Cavaliere che da domani sarà il nuovo Dirigente del Comando di Reggio Calabria.