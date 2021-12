Reggio Calabria: concerto di Natale all’Auditorium dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” [FOTO]

24 Dicembre 2021 19:00

Soavi sonorità invadono l’Auditorium dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” e preannunciano, con brio e leggerezza, il tanto atteso clima di festa. Un augurio corale siglato dalla scuola reggina con il consueto “Concerto di Natale” dell’Orchestra “Catanoso – De Gasperi” e del Coro dei docenti dell’Istituto, in scena il 21 dicembre scorso, nel rispetto delle norme anti Covid 19. “Siamo contenti di accogliervi in questo teatro rinnovato, anche se in questo momento di emergenza epidemiologica abbiamo dovuto ridimensionare il numero dei presenti e siete solo una rappresentanza – il messaggio di benvenuto del Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria – Grandi complimenti vanno ai nostri talentuosi ragazzi e ai professori Roberto Caridi, Bruno Polimeni, Maria Grazia Polimeni, Alessandro Monorchio e Maria Cristina Caridi, che li stimolano con entusiasmo, dandogli nuovi input per crescere nella vita». Una speranza in note per credere in un domani migliore enunciata con un vasto repertorio, che ha spaziato dalle composizioni di Lord James Pierpont a Franz Xaver, da Irving ai brani tradizionali. A rompere il ghiaccio è stato il celebre “Canticorum jubilo” di G. F. Handel, seguito dai natalizi “Adeste fideles” e “Bianco Natale”, dal “Te Deum” e dalla toccante interpretazione di “Hallelujah”di Leonard Cohen, che ha fatto vibrare i cuori dei presenti. Un grande ritorno dal vivo per l’Orchestra dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”, diretta dalla perizia del Maestro Roberto Caridi e impreziosita dal contributo degli ex alunni Rocco Votano, Giovanni Schiava, Filippo Aricò, Emanuel Spanò che proprio frequentando la scuola secondaria “De Gasperi” hanno scoperto la passione per la musica, un fuoco vivido che continuano ad alimentare. «Questa scuola è diventata una seconda famiglia, un ambiente pieno di energia. Il clima che si respira è la nostra forza – racconta dal palco il Maestro Caridi – Se vedete quest’orchestra è merito del lavoro di squadra, tutto quello che facciamo con i colleghi è in virtù della crescita personale dei ragazzi». Un abbraccio musicale colmo di gioia che ha fatto breccia nel pubblico con le indimenticabili melodie di “Happy Christmas” e “Jingle Bells rock”. A trionfare è ancora una volta la musica, un linguaggio universale che ha visto scendere in campo anche il Coro dei docenti, esperimento tornato in auge dopo lo stop segnato dalla pandemia. «Quest’anno abbiamo ripreso l’attività del Coro dei docenti, che è fortemente inclusivo – spiega il direttore Roberto Caridi – Una formazione allargata anche a ex alunni e a docenti di altri Istituti della città, come il tenore Domenico Palamara, collega del CPIA. Sarebbe bello in futuro, aprirlo anche ai genitori e tornare a esibirsi all’estero. In cantiere c’è il progetto, dopo i concerti in Croazia e in Slovenia, di poter calcare il prestigioso palcoscenico di Salisburgo». Un’energia contagiosa quella dei coristi trasmessa sia attraverso le dolci note di “Astro del Ciel”, “Ecco a noi un bimbo è nato”, “Tu scendi dalle stelle”, “Minuit Chretien”, sia con la ritmata allegria di “Buon Natale”.