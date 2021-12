Reggio Calabria, CISL attiva lo “Sportello Giovani”, punto di riferimento per l’orientamento al lavoro

11 Dicembre 2021 11:25

Ogni lunedì, presso la sede provinciale della CISL, sarà attivo lo Sportello Giovani, punto di riferimento per l’orientamento al lavoro

“I giovani vanno accompagnati e seguiti nel difficile e complicato percorso dell’inserimento nel mondo del lavoro. La Cisl vuole dare un piccolo ma concreto sostegno all’orientamento a nuovi approcci di ricerca” – Queste le parole di Rosy Perrone, Segretaria Generale CISL.

Sarà attivato da Lunedì 13 Dicembre lo Sportello Giovani, promosso dalla Cisl Metropolitana di Reggio Calabria. In collaborazione con l’associazione ‘Soluzione Lavoro’, lo sportello sarà attivo preso la sede provinciale della Cisl ogni lunedì grazie a Chiara Arico’ e Cristina Cuzzilla come Gruppo Giovani. Un punto di ascolto e accompagnamento su opportunità legate a percorsi professionali e di formazione, ma soprattutto un punto di riferimento per i giovani in cerca di una prospettiva lavorativa attraverso consigli utili e pratici su come gestire la fase di ricerca di offerte sul territorio e non solo.