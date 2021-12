Reggio Calabria: Cesa nomina Paolo Ferrara responsabile formazione dell’Udc

14 Dicembre 2021 17:58

Reggio Calabria: il Segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha nominato il prof. Paolo Ferrara responsabile dell’Ufficio Formazione dell’Udc

Il Segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha nominato il prof. Paolo Ferrara responsabile dell’Ufficio Formazione del Partito. Il prof. Ferrara, accettando l’incarico, si è impegnato a coinvolgere i giovani ed i sostenitori dell’UDC in un percorso che porti a riscoprire il senso della militanza in una formazione politica che si riconosce negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa e del popolarismo sturziano. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa nazionale del partito.