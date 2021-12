Reggio Calabria non smette mai di stupire: “cartellone pubblicità Tari sommerso dai rifiuti” [FOTO]

7 Dicembre 2021 09:38

L’immagine è un incredibile controsenso, simbolo di un disservizio che tiene in ginocchio la città da ormai troppo tempo

Ormai da oltre un anno e mezzo la città di Reggio Calabria convive perennemente con l’emergenza rifiuti. Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha promesso novità sul fronte spazzatura nel breve periodo, anche se ormai si fa fatica a pensare in positivo. Intanto, i cittadini continuano ad inviare segnalazioni di disservizi e talvolta lo sconforto è talmente tanto che si preferisce ironizzare e riderci su. Dalle foto scattate dal nostro lettore, visionabili dalla gallery scorrevole in alto, si può notare un incredibile controsenso: ai piedi del cartellone che ricorda ai reggini di dover saldare la tassa Tari per il 2021 è presente una vera e propria discarica di immondizia, simbolo di un servizio che non funziona o non viene proprio garantito. Di seguito la lettera.