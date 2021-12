Reggio Calabria, domani il “Calabria Fest Tutta Italiana”: 3 giorni con Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione

27 Dicembre 2021 17:11

Da domani al Teatro Cilea di Reggio Calabria il “Calabria Fest Tutta Italiana” una tre giorni di musica con le 12 nuove proposte “Top of the year” di Rai Radio Tutta Italiana e 3 super ospiti del calibro di Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione

Tutto pronto a Reggio Calabria per il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il grande Festival della Nuova Musica Italiana in scena dal 28 al 30 dicembre nella splendida cornice del Teatro Cilea, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale. Oltre agli ospiti confermati, Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione dei Tiromancino, saranno 12 le migliori nuove proposte e rivelazioni dell’anno premiate con il Premio “Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana, tutti finalisti nei principali festival e talent, da Sanremo a Castrocaro, da Amici a X Factor, o debuttanti con album di grande spessore musicale.

Il cast delle tre serate, tutte con inizio alle ore 20:45 ad ingresso gratuito, è quindi il seguente: martedì 28 saliranno sul palcoscenico del Teatro Cilea Avincola, Samia, Matteo Faustini, Federica Marinari, super ospite Ermal Meta; mercoledì 29 sarà la volta di Ainè, Davide Shorty, i Manitoba e Cassandra, super ospite Arisa; infine, giovedì 30 dicembre chiuderanno l’eccezionale kermesse musicale Maninni, Napoleone, Barreca e Gaudiano, quest’ultimo vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2021, super ospite Federico Zampaglione.

Oltre al Premio “The Top of The Year”, saranno assegnati il Premio Social per la presenza web, il premio Assomusica per la “Performance Live”, quello Siae per il “Miglior Testo”, il “Calabria Award Tutta Italiana” alla nuova proposta che ha ottenuto il maggior successo nell’anno.

L’evento è tra i “Grandi Eventi 2021” ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria (Dipartimento Turismo, Settore 4: Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici, Spettacolo e Grandi Eventi) ed ha il Patrocinio e la collaborazione di Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria, Assomusica e Siae. Il “Calabria Fest Tutta Italiana” ha avuto anche il riconoscimento del Ministero della Cultura per il Settore “Festival di musica contemporanea e d’autore”. Le serate del Festival saranno trasmesse in diretta streaming sulla nuova piattaforma Rai con la più moderna e alta tecnologia di Rai Radio Tutta Italiana, rete che trasmette in DAB e sulla pagina facebook ufficiale con i suoni ad altissima fedeltà della radiodiffusione digitale (Digital Audio Broadcasting) e Rai Play Sound, con speciali su Rai Play. Previsti anche vari collegamenti, interviste in diretta e servizi. Ogni serata sarà ad ingresso gratuito, con biglietti reperibili presso il Teatro dalle ore 16:00 ad inizio serate, nel rispetto di tutte le misure anti Covid previste dal nuovo decreto, compreso obbligo di green pass e mascherina Ffp2. Per informazioni tel 0968441888, mail calabriafest@libero.it.

“Ringraziamo – affermano la presidente di Art-Music&Co Giusy Leone e il direttore artistico Ruggero Pegna – il Presidente Roberto Occhiuto, l’Assessore Fausto Orsomarso e i dirigenti di settore della Regione Calabria per il sostegno, la Rai per la prestigiosa media partnership, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria per la collaborazione, il Ministero della Cultura per il prezioso riconoscimento. Sarà un’edizione eccezionale per l’assoluta qualità di tutti i protagonisti, un vero grande evento per la promozione della Calabria e la valorizzazione di straordinari giovani artisti. Il Cilea sarà una cornice splendida!”.