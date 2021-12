Reggio Calabria, buca piena d’acqua in via Itria: le classiche “cascitte” segnalano il pericolo agli automobilisti [VIDEO]

10 Dicembre 2021 17:16

Buca piena d’acqua in via Itria: i cittadini la segnalano con le classiche cassette di legno evitando il peggio agli automobilisti

Pioggia, traffico, buche: la triade più temuta dai cittadini di Reggio Calabria, particolarmente nella versione invernale. Le voragini presenti in diverse strade della città sono un problema che purtroppo Reggio si porta dietro da diversi anni e che quando piove viene accentuato. Riempiendosi d’acqua infatti, le buche rischiano di diventare ancor più pericolose per gli automobilisti. L’ultima in ordine cronologico è stata segnalata in via Itria, come visibile nel filmato in calce all’articolo. I cittadini sono stati costretti a riempirla con le classiche “cascitte”, normali cassette di legno visibili nei negozi ortofrutticoli, ma che in città sono da sempre una valida alternativa alla segnaletica stradale per segnalare eventuali pericoli!