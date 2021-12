Reggio Calabria, Brunetti: “dimissioni minoranza? Fanno i teatrini”. E risponde a Falduto per la manifestazione di sabato…

6 Dicembre 2021 15:04

Nel corso della presentazione della nuova Giunta Comunale di Reggio Calabria, il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti dice la sua anche sulla minaccia di dimissioni di alcuni Consiglieri e sulla manifestazione di sabato guidata dall’imprenditore Giuseppe Falduto

“Paura? Zero. Che sia chiara questa cosa. Minacce di dimissioni? Se qualcuno vuole dimettersi deve andare dal presidente del Consiglio e dal Segretario Generale a consegnarle, sicuramente non a fare teatrini in giro per la città”. Paolo Brunetti non le manda a dire. Il Sindaco facente funzioni, nel giorno della presentazione della nuova Giunta, lancia frecciate a chi negli ultimi giorni ha manifestato la volontà di dimettersi per determinare eventuali scossoni all’interno della maggioranza.

Brunetti si è poi espresso anche sulla manifestazione di sabato a Piazza Italia guidata dall’imprenditore Giuseppe Falduto: “va dato ascolto anche alle lamentele, probabilmente legittime, che arrivano dalla città, ma mi auguro che a questo segua una proposta. Che la manifestazione si sia ridotta a dire che sabato e domenica Palazzo San Giorgio deve restare aperto, lascia il tempo che trova. Chi lo diceva, Pino Falduto, che è stato amministratore della città, sa che 30 anni fa bisognava vedersi de visu per fare le cose, mentre i mezzi di oggi permettono di poter lavorare anche da casa. Detto ciò, sabato mi sarei aspettato che parte di quella piazza fosse andata a partecipare alla Messa per Santa Barbara, per ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco che questa estate ha fatto tanto per risolvere il problema degli incendi. Lamentarsi è facile – ha concluso Brunetti – ma non ho mai visto nessuno di quelli che hanno parlato sabato portare altre soluzioni a quelle che abbiamo portato noi. Noi condividiamo le loro preoccupazioni, ma le risolviamo, e se loro non le vogliono condividere che continuino a lamentarsi”.

Di seguito il video con l’intervento completo.