Reggio Calabria, Brunetti convoca conferenza stampa per annunciare nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con Tecnoservice: tornano i cassonetti?

8 Dicembre 2021 13:12

Reggio Calabria: grande attesa per la conferenza stampa di domani a Palazzo San Giorgio

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa che domani giovedì 9 dicembre alle ore 17.00 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti gestito dalla Società Teknoservice Italia. All’incontro con la stampa saranno presenti il Sindaco ff Paolo Brunetti, anche nella sua qualità di delegato all’Ambiente dell’Amministrazione comunale reggina, ed i rappresentanti della nuova società Teknoservice che si occuperà della raccolta dei rifiuti in città dopo l’era Avr.

In città c’è grande attesa per la conferenza stampa di domani: i cittadini sperano possa finalmente esserci un netto cambiamento rispetto al passato, per mettere alle spalle l’emergenza rifiuti che da anni affligge la città. La speranza è che si possa tornare ai cassonetti di quartiere, come già annunciato lo scorso anno dall’attuale sindaco ff Paolo Brunetti, superando il fallimentare sistema del porta a porta che ha fallito portando la città nel disastro attuale.