Gli auguri di fine anno di Falcomatà: “Reggio Calabria ha sempre combattuto e noi continueremo a farlo per lei”

31 Dicembre 2021 18:34

Il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha augurato buon anno ai suoi cittadini

“Buon anno Reggio, buon anno a tutti noi. Ci lasciamo alle spalle un 2021 intenso e difficile. Un anno di paure, di dubbi, di errori, un anno in cui, a volte, ci siamo fatti male, ci siamo fatti del male. E allora buon 2022 a tutti noi”. Il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha augurato buon anno ai suoi cittadini tramite i social.

“Che sia un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza – ha scritto ancora – Per chi ha avuto paura, perché è nella paura che si trova il coraggio; per chi è pieno di dubbi, perché è dai dubbi che si costruiscono le certezze; per chi ha commesso errori, tanti errori, affinché da quegli errori possa imparare e considerare meglio persone e situazioni. Buon anno a chi si è fatto male, perché ogni livido, ogni botta e ogni cicatrice sono segni che la vita imprime sulla nostra pelle ma anche sulla nostra anima. E ci ricordano cosa siamo stati, ma soprattutto, ci indicano la strada per ciò che vogliamo essere. Buon anno alla nostra città, che nonostante le paure, i dubbi, gli errori e i dolori, troverà in se stessa la forza di rialzarsi dopo ogni caduta e ricominciare come ha sempre fatto nel corso della sua storia millenaria. Perché Reggio è una città che ha sempre combattuto. E noi, da bravi guerrieri, continueremo a combattere per lei”.