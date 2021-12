Reggio Calabria, le info utili di ATAM per viaggiare sui mezzi pubblici: chiarezza su mascherine e Green Pass

29 Dicembre 2021 12:09

Le info utili e obbligatorie di ATAM Reggio Calabria per viaggiare sui mezzi pubblici: dalle mascherine al Green Pass

L’ATAM di Reggio Calabria, attraverso una nota, ha informato circa le precauzioni utili e obbligatorie da assumere per viaggiare nei mezzi pubblici. “ATAM informa – si legge – che il decreto legge 221 del 24 dicembre 2021 stabilisce che per viaggiare è OBBLIGATORIO indossare sempre una mascherina DI TIPO FFP2 a protezione di bocca e naso. ATTENZIONE, non è più sufficiente indossare una mascherina chirurgica o di tipo ‘comunitario’. Sino al 31 marzo 2022, per utilizzare la rete di trasporto pubblico è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 a protezione di bocca e naso ed essere in possesso di Green Pass Base (ottenuto da tampone). Sono esenti dalla necessità di avere il Green Pass i minori di 12 anni e le persone esenti dalla campagna vaccinale muniti di certificazione medica. Non togliete mai la mascherina FFP2 e non la abbassate per nessun motivo neanche, ad esempio, per telefonare”.