Reggio Calabria, Arte in movimento ancora protagonista del Natale al Castello Aragonese

18 Dicembre 2021 10:47

Reggio Calabria, la mostra sarà visitabile dal 22 al 28 dicembre

Un Natale all’insegna dell’arte e dei colori vede protagonista il gruppo libero reggino Arte in movimento.

Il gruppo Arte in movimento è già al secondo evento natalizio 2021, impegnato in una mostra artistica allestita nel magico e misterioso contesto del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Con il patrocinio del Comune reggino, la mostra sarà visitabile dal 22 al 28 dicembre, giorni impregnati di arte, forme e colori che ci attendono nell’atmosfera fiabesca del castello dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nell’orario pomeridiano dalle 15.30 alle 19.00.

L’ iniziativa del gruppo Arte in movimento avrà inizio il 22 di dicembre, coordinata dall’artista e prof.ssa Rosa Lia Amore, mentre la presentazione della mostra sarà a cura del dottore Domenico Principato.