Reggio Calabria: arrivano i contributi per gli inquilini morosi incolpevoli

1 Dicembre 2021 18:42

Reggio Calabria, l’asseseore Delfino: “misura destinata a chi verte in precarie condizioni economiche, a chi ha perso il lavoro o ha difficoltà nel pagare l’affitto”

“Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta dei contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2021”. È quanto dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, nel presentare la pubblicazione del bando rivolto alle fasce più deboli. “Il settore – ha spiegato – va avanti in un percorso virtuoso rivolto ad alleviare le difficoltà e le sofferenze di quanti si trovano in un particolare stato di necessità, di chi ha perso il lavoro o verte in precarie condizioni economiche tali da compromettere il regolare pagamento delle quote d’affitto. È una misura, ovviamente, che si aggiunge a quella relativa ai bonus spesa ed a molte altre azioni, destinate ai cittadini meno abbienti, che seguiranno nei mesi a venire”. “L’avviso appena pubblicato – ha commentato Delfino – non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Calabria”. “La domanda – ha concluso il delegato al Welfare – debitamente compilata in ogni sua parte, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 14 febbraio all’indirizzo pec protocollo@postacert.reggiocal.it.