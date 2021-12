7 Dicembre 2021 13:56

Reggio Calabria: ancora vittorie per le ragazze della scuola DanzanteS, orgoglio per la direttrice della scuola Silvia Ferro

Ancora vittorie per le ragazze della scuola DanzanteS di Reggio Calabria. Due anni dopo lo stop forzato a causa della pandemia,

Francesca Gironda, Ylenia Scappatura, Ivonne Bernardo, Giada Solhi, Chiara Solare, Rosita Carriago e Laura Scappatura, rientrano vittoriose da Acireale dove si sono esibite ad un concorso di danza , nella categoria Contemporaneo, con una suggestiva e originalissima coreografia di Francesco Cara. Chiudono cosi il 2021, con l’orgoglio della direttrice della scuola Silvia Ferro , sul territorio Pellarese da 21 anni e con l ‘augurio più grande , che si possa continuare a gareggiare e a vincere anche in futuro! Congratulazioni per questo eccezionale risultato!