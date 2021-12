9 Dicembre 2021 17:25

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri l’iniziativa dal titolo “L’interesse per il Sommo Poeta negli Stati Uniti dal 1867”. L’incontro avverrà in presenza

Venerdì 10 dicembre alle ore 16.00, presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Unida), nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Prof.ssa Giuliana Fazzion terrà una relazione dal titolo “L’interesse per il Sommo Poeta negli Stati Uniti dal 1867”. L’incontro avverrà in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti-Covid).