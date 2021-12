Reggio Calabria: all’Università per Stranieri la presentazione del libro i Vincenzo Crupi e Andrea F. Calabrese

1 Dicembre 2021 15:19

Reggio Calabria: presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” la presentazione del libro i Vincenzo Crupi e Andrea F. Calabrese

Venerdì 3 dicembre alle ore 16.00, presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Unida), nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sarà presentato il libro di Vincenzo Crupi e Andrea F. Calabrese, La Trinità in Dante. Dalla “Vita Nuova” alla “Divina Commedia”, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2020. Presentazione: Prof. Antonino Monorchio, con la partecipazione da remoto del Prof. Piero Coda, teologo. L’incontro avverrà in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti-Covid).