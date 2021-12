Reggio Calabria: alla Scuola Allievi Carabinieri “Fava-Garofalo” si è conclusa la parte pratica del Corso Qualificativo “Mine Risk Education / D.O.B.” e “Stop the Bleed”

7 Dicembre 2021 14:16

Presso la Scuola Allievi Carabinieri “Fava-Garofalo” di Reggio Calabria si è concluso con gli scrupolosi test finali la parte pratica del Corso Qualificativo “Mine Risk Education / D.O.B.” e “Stop the Bleed”. Il percorso formativo si è svolto in due step uno teorico in modalità e-learning nelle giornate del 15 e 17 Novembre 2021 ed uno pratico nelle giornate del 04-05-06 Dicembre 2021. I numerosi i partecipanti, 30 appartenenti al Corpo Militare Volontario CRI, alcuni elementi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato al termine dell’impegnativo iter formativo si sono qualificati “Operatori M.R.E. -D.O.B.” e “Stop The Bleed”. I discenti, provenienti da tutti i Nuclei Arruolamento e Attività Promozionali (N.A.A.Pro) calabresi e integrati da una cospicua aliquota di personale del Centro di Mobilitazione Meridionale, si sono avvalsi della competente ed attenta didattica di tre Formatori nazionali, supportati da docenti del Nucleo reggino e da due artificieri esperti della Polizia di Stato. L’attività formativa, minuziosamente organizzata dal N.A.A.Pro. di Reggio Calabria, coordinato dal Tenente medico Francesco Principato e dal suo staff, su autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale e con l’assistenza del Centro di Mobilitazione Meridionale, è stata ospitata presso le aule multimediali, i terreni di addestramento e gli alloggi della Scuola Allievi Carabinieri “Fava-Garofalo” della Città dello Stretto, a conferma della ormai consolidata sinergia tra l’Arma Benemerita reggina e il locale Nucleo del Corpo Militare Volontario. In una pausa dei lavori, un Caporale del N.A.A.Pro. Reggino ha generosamente donato al Nucleo d’appartenenza equipaggiamenti e attrezzature che saranno molto utili per le future attività addestrative e di istituto.