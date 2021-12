Miss Italia si tinge ancora più di reggino, ripescata la palmese Alessia Ventrice: sono 4 le finaliste da Reggio Calabria [FOTO]

9 Dicembre 2021 16:28

La 28enne di Palmi Alessia Ventrice è stata ripescata e si aggiunge alle altre tre ragazze reggine che concorreranno per il concorso di Miss Italia e Miss Italia “Social”

Miss Italia a tinte sempre più reggine. La bellezza made in Reggio Calabria e provincia colpisce e permette a 4 ragazze di concorrere per il titolo di più bella d’Italia. Già scritto di Francesca Tiziana Russo – 20enne reggina vincitrice della fascia Miss Eleganza – che concorrerà per il titolo più ambito, insieme a lei sono presenti la 19enne Erika Arena (vincitrice della fascia Miss Cinema) e la 22enne di Polistena Martina Salvatore (vincitrice della fascia Miss Sport), entrambe concorrenti per il concorso di Miss Italia “Social”. E, tra le 10 concorrenti di Miss Italia Social, si aggiunge un’altra reggina, ripescata: si tratta di Alessia Ventrice, 28enne di Palmi e vincitrice della fascia Miss Brutia Calabria. Dunque, tra Miss Italia “Social” (10 concorrenti) e Miss Italia (20 concorrenti), sono 4 in tutto le finaliste dello storico concorso provenienti da Reggio Calabria. Non resta che augurare un grosso in bocca al lupo. In alto alcune immagini di Alessia Ventrice.