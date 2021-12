Alemanno: “Giuseppe Scopelliti adesso riprende il suo percorso politico, abbiamo bisogno di lui”

27 Dicembre 2021 12:32

Gianni Alemanno, ex Sindaco di Roma e amico di Giuseppe Scopelliti, lancia un messaggio tra le righe per l’ex primo cittadino di Reggio Calabria, tornato libero da qualche giorno

Dal giorno di Natale, Giuseppe Scopelliti è tornato ad essere un uomo libero. L’ex Sindaco di Reggio Calabria e Governatore calabrese ha scontato la sua pena di 4 anni e 7 mesi di carcere e da qualche giorno può nuovamente riprendersi la propria vita appieno. In che modo? Non lo sappiamo, ancora. Ma un assist lo ha in un certo modo lanciato Gianni Alemanno, ex Sindaco di Roma e amico di Scopelliti. “Peppe Scopelliti – ha scritto su Facebook – da 3 giorni è un uomo libero. Ha scontato la sua pena ingiusta con dignità e fierezza, da grande calabrese quale è. Noi sappiamo che è stato condannato da innocente e lo sappiamo non solo perché lo conosciamo da una vita, ma anche perché quella sentenza – nelle sue motivazioni e nella sua gravità- è stata veramente un assurdo”.

E poi il messaggio tra le righe: “oggi Peppe riprende il suo percorso che – noi lo sappiamo bene – non sarà mai individuale. Sarà, in una forma o nell’altra, un percorso politico e sociale. Per la sua comunità militante, che ha saputo mantenersi unita, per la Calabria e per l’Italia. Forza Peppe, abbiamo ancora bisogno di te“.