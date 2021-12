Reggio Calabria, attimi di agitazione in Piazza della Pace: albero cade su un’auto [FOTO]

7 Dicembre 2021 12:15

Nessun ferito e traffico che procede regolarmente, soltanto un’auto potrebbe essere stata danneggiata dai rami dell’albero di medie dimensioni

Momenti di agitazione si sono verificati questa mattina in Piazza della Pace, alle spalle dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Intorno alle 9.15 un albero di medie dimensioni è caduto, andando a finire proprio su una macchina grigia. Non si registrano per fortuna persone ferite e danni a cose, tranne appunto da verificare per il veicolo circa due ore rimasto “sommerso” dall’albero. La ditta Castore, infatti, ha potuto intervenire soltanto dopo l’arrivo della Polizia Municipale. Il traffico stradale procedere regolarmente e la situazione è presto tornata alla normalità, si è trattato solo di un brutto spavento. In alto le foto con gallery scorrevole a corredo dell’articolo.