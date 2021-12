Reggio Calabria: al Teatro Cilea due serate di risate con il “Festival Metropolitano della Comicità”

7 Dicembre 2021 19:06

Una sorpresa sotto l’albero per le festività natalizie di Reggio Calabria, due eventi di spettacolo con artisti nazionali provenienti dai più noti format comici televisivi

Una sorpresa sotto l’albero per le festività natalizie di Reggio Calabria, due eventi di spettacolo con artisti nazionali provenienti dai più noti format comici televisivi e la partecipazione di noti artisti calabresi che regaleranno al pubblico reggino momenti di spensieratezza e puro intrattenimento. Il primo “Festival Metropolitano della Comicità” promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con la direzione artistica e organizzativa dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” e il patrocinio del comune di Reggio Calabria. I comici che si alterneranno sul palco del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, nelle due giornate di sabato 11 dicembre alle ore 20,45 e domenica 12 dicembre alle 17,45 saranno: il noto comico calabrese Rocco Barbaro da Zelig, l’artista torinese Gianpiero Perone volto noto di Colorado cafè, il romano Sergio Viglianese da Zelig e Colorado, il postino pugliese di Zelig Bruce Ketta, il comico napoletano Salvatore Gisonna dal programma di raidue Made In sud, la simpaticissima comica siciliana Mariuccia Cannata della trasmissione Insieme, il comico del Bagaglino Gigi Miseferi, il comico reggino Santo Palumbo direttamente da Zelig, il monologhista calabrese Piero Procopio, l’imitatore reggino Pasquale Caprì, il duo comico reggino “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza), l’umorista di “Allegra Tribù” Giorgio Casella e il duo comico reggino “Aldo al Quadrato” (Aldo Zumbo e Aldo Di Giuseppe). La prima serata sarà presentata dallo speaker di Radio Touring104 Benvenuto Marra accompagnato da Mary Foti; mentre, l’evento di domenica sarà presentato dal comico Peppe Scorza e dall’attrice reggina Ilenia Borgia. Altri dettagli saranno forniti giovedì 9 dicembre alle ore 17 presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Interverranno il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, il Consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio, il vice-presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Scorza, la responsabile attività culturali di “Calabria dietro le quinte” Ilenia Borgia, lo speaker Benvenuto Marra e gli artisti del Festival Pasquale Caprì, Aldo al Quadrato. Per partecipare agli spettacoli con ingresso gratuito, sarà necessaria la prenotazione tramite whatsapp al 320.9778859 o e-mail a info@calabriadietrolequinte.it specificando nel messaggio la data dell’evento, i nominativi dei partecipanti e un contatto telefonico. Ai sensi del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 per assistere agli spettacoli anche in zona bianca, sarà necessario il GREEN PASS “rafforzato”, cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere agli spettacoli.