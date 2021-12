Reggio Calabria: al giardino della parrocchia del Divino Soccorso la piantumazione e la benedizione di un olivo bianco a rischio di estinzione

20 Dicembre 2021 16:35

Domani, alle 10, presso il giardino della parrocchia del Divino Soccorso a Reggio Calabria avrà luogo la piantumazione e la benedizione di un olivo bianco a rischio di estinzione. A presiedere il momento – altamente simbolico – sarà il vicario dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto sostenuto dalla Conferenza episcopale calabra. La pianta è comunemente conosciuta come l’olivo della Madonna: previsto un percorso che unirà tutti i territori. L’iniziativa ha, tra le altre finalità, anche quella della realizzazione sul territorio regionale del “Cammino dell’Olivo della Madonna” che “leghi” gli 80 Comuni calabresi in cui l’Olivo secolare è presente. Proprio i vescovi hanno sostenuto l’iniziativa legata all’olivo bianco, un cultivar a rischio estinzione, la cui tradizione lo lega intrinsecamente col sentire popolare della Chiesa calabrese. A tutti, infatti, è noto con la denominazione “Olivo della Madonna”. Così la Cec – facendo propri gli studi dell’archeologa vibonese, con la passione per l’ambiente, Anna Maria Rotella – ha incoraggiato la piantumazione dell’albero nelle parrocchie del territorio regionale attraverso la Commissione per i problemi sociali e il lavoro, presieduta da fratel Stefano Caria.