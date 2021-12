Reggio Calabria: al Duomo celebrata la Santa Messa in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco [FOTO]

4 Dicembre 2021 14:39

Reggio Calabria: si è celebrata una Santa Messa, presso il Duomo, alla presenza delle massime Autorità civili e militari, in onore della Patrona dei Vigili del Fuoco

In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, l’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, Mons. Fortunato Morrone, ha celebrato, presso il Duomo, la Santa Messa alla presenza delle massime Autorità civili e militari. Inoltre, tutti i distaccamenti (caserme) rimarranno aperti al pubblico per permettere la visita della cittadinanza oggi sino alle 16:00, mentre domani, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 rimarrà aperta al pubblico la sede centrale di Reggio Calabria. La visita delle sedi sarà limitata alle aree esterne dove saranno esposti gli automezzi e le attrezzature in uso ad ogni sede. Il personale VF illustrerà le potenzialità e modalità d’uso sia degli automezzi che delle attrezzature sempre in ossequio alla normativa anti-covid 19. In basso la FOTOGALLERY completa.