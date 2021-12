Reggio Calabria: al Cine Teatro Metropolitano la presentazione dei Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito 

9 Dicembre 2021 22:25

Sabato 11 Dicembre 2021, alle ore 10.00, presso il Cine Teatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria, saranno presentati alle Autorità Cittadine, nonché a tutte le Associazioni e le componenti sindacali del territorio reggino, i Maestri del Lavoro che il 3 Dicembre c.a. nella città di Catanzaro sono stati insigniti dal Prefetto della Stella al Merito del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica. Infatti il 3 Dicembre, nel Palazzo del Governo della città capoluogo della Calabria, S.E. il Prefetto di Catanzaro Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito, nel corso di una sobria cerimonia, l’ambito e prestigioso titolo a 51 Maestri del Lavoro per gli anni 2020 – 2021, tra cui 12 della città metropolitana reggina. Nell’occasione hanno assunto rilevanza significativa gli interventi precedenti la consegna delle Onorificenze di S.E. il Prefetto, del Responsabile della Direzione Territoriale del Lavoro Dott. Giuseppe Patamia, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria e del Presidente della Regione Calabria Onorevole Roberto Occhiuto, nel sottolineare l’impegno, la partecipazione e la professionalità profusi nel mondo del lavoro dei nuovi insigniti, i quali, grazie ad una progressiva evoluzione lavorativa, sono pervenuti al conseguimento di alti livelli di professionalità e di crescita umana e sociale. I diversi interventi inoltre hanno rimarcato l’inalienabilità del diritto al lavoro a cui ogni uomo deve aspirare per poter affermare la propria dignità e garantire il benessere fisico e morale a se stesso ed alla propria famiglia.

I nuovi insigniti della Provincia di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con esperienze quarantennali di lavoro.

Per il 2020: Garozzo Antonino – Poste Italiane, Iannello Michele – Unilever, Imbalzano Antonino – Trenitalia, La Face Angela Maria – Poste Italiane.

Per il 2021: Cocuccio Clemente – Hitachi Rail, De Crea Giuseppe – Poste Italiane, Delfino Antonino – Hitachi Rail, Evoli Gaetano – Hitachi Rail, Giordano Aldo – Poste Italiane, Idone Francesco – Hitachi Rail, Neri Paolo – Hitachi Rail, Scopelliti Adele – Poste Italiane.

L’evento della presentazione dei nuovi Maestri, offrirà l’occasione ideale per premiare i Maestri del Lavoro che, iscritti alla Federazione da vari decenni, sono testimoni della fedeltà alla Stella al Merito del Lavoro.

Alla manifestazione sono stati invitati il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani, il Sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Paolo Brunetti, la Direzione dell’Ispettorato del Lavoro della Regione Calabria, i Responsabili delle Aziende degli insigniti.